Caterina Balivo nella bufera, la foto fa scoppiare la polemica: "Non si fa" Spettacolo 17 Luglio 2020

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze con la sua famiglia. Com’è solita fare condivide i momenti della sua vita sui social, pubblicando varie foto che la ritraggono in compagnia dei figli o del marito.

Polemica per il gesto del marito di Caterina Balivo

Questa volta, però, un’immagine è finita nella bufera. La conduttrice campana ha condiviso una foto in macchina con il marito, Guido Maria Brera. L’uomo era alla guida con le cuffie nelle orecchie, cosa non consentita dal codice della strada. L’articolo 173, infatti, recita: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”, ma “è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguata capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)”.

La risposta di Caterina Balivo

L’illecito è stato subito notato dagli attenti followers di Caterina Balivo, che si sono scatenati nei commenti: “Non si guida con le cuffie”, “Non si fa”, “Dovete fare attenzione”, questi e tanti altri i messaggi comparsi sotto la foto. La conduttrice, però, ha voluto subito chiarire, rassicurando tutti: “Era solo per quei 5 minuti. Tesoro tranquillo è tutto sotto controllo“. Ma i commenti polemici non si sono stoppati.

