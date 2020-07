0 Facebook AIL Napoli piange Licia Miranda, combatte la leucemia e dedica la vita al volontariato: “Ci ha donato tanto” Napoli Città 22 Luglio 2020 09:48 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito l’AIL Napoli sezione Bruno Rotoli. E’ stata proprio l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma a dare la triste notizia, è scomparsa Licia Miranda, una volontaria esemplare che ha dedicato la sua vita a sostenere le persone colpite da questo terribile male.

Lutto per la morte di Licia Miranda

Licia era riuscita a vincere la sua battaglia contro la leucemia, con tenacia e coraggio ne era venuta fuori e aveva deciso di impegnarsi nel volontariato. Associata dell’AIL Napoli sezione Bruno Rotoli, era stata al fianco di tante persone malate, divenendo per loro un sostegno fondamentale. Purtroppo Licia è stata portata via da un’altra malattia.

Dolore e sconforto nell’associazione, ma non solo, per questa prematura scomparsa. “Oggi è un giorno triste per AIL Napoli. Non potremo più beneficiare del sorriso di Licia Miranda. Licia, Volontaria storica di AIL Napoli e pilastro del gruppo di Volontari Ospedalieri, ci ha prematuramente lasciato. Licia, che aveva vinto la sua battaglia contro la leucemia, da allora si è prodigata in favore dei pazienti ematologici con tutta la sua passione e il suo fervore. Purtroppo un’altra malattia ce l’ha portata via. Ci ha donato tanti anni di dedizione e di amore sempre con la classe e la signorilità che la contraddistinguevano.

Il suo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori e a Lei e alla Sua Famiglia va tutto il nostro amore”, questo il lungo messaggio d’addio comparso sulla pagina AIL Napoli. In tanti si sono stretti al cordoglio per la perdita della casa Licia.