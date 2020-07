0 Facebook Com’è nata la storia d’amore tra Belen e Gianmaria, parla la madre di lui: “Ho organizzato tutto” News 19 Luglio 2020 20:22 Di redazione 2'

Sebbene negli ultimi giorni si sia vociferato di un possibile allontanamento tra Gianmaria e Belen, a sentir parlare la madre di lui, Esmeralda Vetromile, pare che le cose per ora procedono.

Parla la madre di Gianmaria Antinolfi

In tanti si sono chiesti come sia nata questa relazione, a rispondere ci ha pensato la “suocera” napoletana di Belen. In un’intervista a Dipiù ha raccontato che il figlio e la show girl si sarebbero conosciuti proprio alla festa di 35 anni di lui. “Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen“. Non sarebbe stata una cosa organizzata a tavolino, ma un’occasione per farli fare amicizia.

Tra Gianmaria e Dayane Mello sarebbe finita prima che iniziasse con Belen, racconta così la madre del bell’imprenditore: “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”.

Quando le hanno chiesto se sia felice che il figlio stia con Belen Rodriguez ha risposto: “Diciamo che sono po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”.