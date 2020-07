0 Facebook Dramma a Baia Domizia, va in vacanza con la figlia: signora napoletana trovata morta in casa News 19 Luglio 2020 20:35 Di redazione 1'

Era partita con sua figlia per godersi qualche giornata al fresco, per staccare dalla routine cittadina e andare un po’ al mare. Purtroppo, però, ha incontrato un triste destino. Una donna di 75 anni, originaria di Napoli, è stata trovata morta all’interno di un appartamento di un parco a Baia Domizia.

Donna muore in un parco di Baia Domizia

La signora era lì per le vacanze. La figlia quando ha visto che non si alzava dal letto, ha fatto la tragica scoperta. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna.

LEGGI ANCHE: BIMBO DI 2 ANNI TRAVOLTO E UCCISO DA AUTO GUIDATA DAL PADRE

Sotto choc la figlia che ha trovato la madre esanime. A ucciderla probabilmente un arresto cardiocircolatori che non le ha lasciato scampo. Dolore nel parco di Baia Domizia dove la famiglia della donna era molto conosciuta.