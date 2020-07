0 Facebook Trova in casa la sua ex con un altro, Daniel Tronconi cade nel vuoto e muore a 29 anni Cronaca 19 Luglio 2020 19:57 Di redazione 1'

E’ un vero e proprio dramma quello avvenuto a Trieste in un appartamento in via Giulia. Un giovane di 29 anni ha fatto un volo di venti metri nel vuoto ed è morto sul colpo.

Tragica morte di Daniel

Secondo il Piccolo Trieste, il ventinovenne, Daniel Tronconi, un operaio ed ex giocatore di calcio, sarebbe entrato all’interno dell’appartamento in cui la sua ex vive con la figlia di tre anni e l’avrebbe sorpresa in compagnia di un altro uomo.

Tra i due è nata immediatamente una lite e dopo urla e strepiti, il giovane avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciato nel vuoto, togliendosi la vita. Sconvolta la donna e l’uomo che erano nell’appartamento. La Procura ha aperto un’indagine sull’accaduto e ha disposto l’autopsia.