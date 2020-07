0 Facebook Gianmaria Antinolfi parla di Belen Rodriguez: “Non mi ritengo fidanzato” Spettacolo 9 Luglio 2020 15:47 Di redazione 1'

Continuano a emergere dettagli sulla nuova relazione tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. La show girl argentina e l’imprenditore napoletano sono praticamente usciti allo scoperto lo scorso weekend tra una festa di compleanno, una ballata e un bagno a mare.

Gianmaria parla di Belen

A papararazzare il loro primo bacio è stato il settimanale Chi, che li ha immortalati mentre si scambiavano tenere effusioni in una villa a Capri. Mentre Belen è intervenuta per smentire la presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, il bel Gianmaria si è confidato con qualche amico.

Il settimanale Oggi ha riportato le parole che Gianmaria avrebbe detto ad alcuni amici parlando della sua relazione con Belen Rodriguez: “Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato“. Sembrerebbe, dunque, che abbia messo le mani avanti. Per ora si tratterebbe di una frequentazione e poi, come si dice in questi casi, se sono rose fioriranno.