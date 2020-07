0 Facebook Domanda a Stefano De Martino a Made in Sud: “Perché non ti fidanzi con una napoletana?” Spettacolo 14 Luglio 2020 09:28 Di redazione 2'

Anche durante l’ultima puntata di Made in Sud si è assistito all’ormai consuetudinario siparietto tra Stefano De Martino e Peppe Iodice. Il comico napoletano non riesce proprio a non stuzzicare il conduttore e il gossip che impazza su di lui negli ultimi tempi, rende tutto più facile.

La battuta di Iodice su Stefano De Martino

Così anche le ultime voci su Stefano, una in cui Belen avrebbe scoperto il presunto tradimento attraverso il suo Ipad e l’altra che lo vorrebbe al fianco di Mariana Rodriguez, sono state fonte di ispirazione per Iodice. “Ste però pure tu, ti sei fatto acchiappare con l’Ipad. Tu sei rimbambito proprio, l’ho sempre detto io”. Supposizione smentita da Stefano dal palco di Made in Sud ridendo: “Non è vero”.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez? La risposta del ballerino

Poi è arrivata la battuta sulla presunta relazione con un’altra Rodriguez: “Ho saputo che stai uscendo, ti stai frequentando, stai vedendo questa nuova signorina. Ma a te ti fa ingrifà proprio il cognome in particolare?”. E anche qui è partita la risata di De Martino e la smentita. Infine Iodice ha concluso chiedendogli: “Ma perché non ti fidanzi con una napoletana”. La risposta del bel ballerino ha letteralmente mandato in delirio le sue tante fan partenopee: “Magari, chissà vedremo”.