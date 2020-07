0 Facebook Coronavirus, bambina di nove anni positiva: contagiata dalla cuginetta Cronaca 14 Luglio 2020 09:48 Di redazione 1'

Nuovo contagio da Covid-19 a Minturno, in provincia di Latina, dove una bambina di nove anni è risultata positiva dopo aver effettuato il tampone. La piccola è la nipote di una coppia che è risultata sabato scorso positiva e secondo i sanitari potrebbe essere stata contagiata dalla cuginetta di cinque anni.

Positiva una bambina di nove anni in provincia di Latina

Per la bambina e la sua famiglia è scattato immediatamente l’isolamento a scopo cautelativo. Intanto la Asl di Latina sta cercando di risalire alle persone presenti in una pizzeria dove la famiglia si è recata, così da disporre la quarantena per tutti ed evitare l’eventuale diffusione del contagio.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 IN ITALIA

Sempre a Minturno, poi, ci sarebbe un nuovo caso positivo, si tratta di un uomo rientrato in aereo dal Brasile. Anche qui la Asl si è attivata per disporre l’isolamento e avvisare tutte le persone con cui ha avuto contatti.