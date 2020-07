0 Facebook Bollettino Coronavirus, la Protezione Civile: “169 nuovi casi, 13 vittime nelle ultime 24 ore” Cronaca 13 Luglio 2020 17:52 Di redazione 1'

Sono 169 da ieri i nuovi casi di positività al Coronavirus, secondo quanto riferisce il consueto bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri erano stati 234. Il numero totale dei contagi da inizio emergenza sale dunque a 243.230, attualmente positivi sono 13.157.

Bollettino Coronavirus del 13 luglio

Sono, invece, 13 le vittime nelle ultime 24 ore del totale 9 sono in Lombardia. Nella giornata di domenica erano state 9. Dei 169 positivi, ben 94 sono in Lombardia, pari al 55.6 % del totale. Dei 13.157 attualmente positivi (-22 rispetto a ieri), 768 sono ricoverati con sintomi, 65 sono in terapia intensiva, 12.324 in isolamento domiciliare.