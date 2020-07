0 Facebook Rapina alla gelateria Polo Nord, danni al locale: ladri in fuga con l’incasso Sgarro allo storico locale di Forcella. La denuncia e le parole del proprietario: "Non mi arrendo" Cronaca 14 Luglio 2020 11:12 Di redazione 1'

Un brutto risveglio per Forcella, tra la notte di domenica e lunedì. La storica gelateria Al Polo Nord ha subito una rapina. Danni al locale e ladri in fuga con l’incasso (circa 3.500€).

Rapina alla gelateria Polo Nord

“Il nostro locale ha 90 anni e una cosa del genere non era mai avvenuta. Ma non ci arrendiamo e continueremo ad andare avanti per cambiare il volto di questo quartiere insieme alle altre forze sane del territorio“, ha detto a Il Mattino Antonio Raio, 40 anni e titolare della gelateria Al Polo Nord di via Pietro Colletta.

La gateria è un simbolo del quartiere da generazioni gestita dalla famiglia Raio. Questi ultimi, membri di diverse associazioni dei commercianti, sono stati spesso protagonisti di iniziative solidali per scopi sociali a Forcella.