0 Facebook Intossicazione dopo il pranzo da Sorbillo, il pizzaiolo interviene Napoli Città 11 Luglio 2020 15:16 Di redazione 2'

Ancora tante le polemiche per l’episodio di intossicazione alimentare avvenuto martedì 7 luglio a Napoli. Alcuni ragazzi, dopo aver pranzato da Sorbillo, hanno accusato forti dolori e sono finiti al pronto soccorso. Inizialmente il titolare Gino Sorbillo ha escluso che possa essersi trattato di un suo errore ma stando alle ultime indagini dell’Asl, molto probabilmente, a causare l’intossicazione, potrebbe essere stata la provola, presente all’interno dei crocchè.

Le scuse di Gino Sorbillo

Il pizzaiolo Gino Sorbillo durante una puntata di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto per spiegare la situazione: “Sulla vicenda indaga l’Asl. Anche noi stiamo cercando di fare indagini sui latticini utilizzati e sui fornitori”. “È una cosa che può succedere a tutti – ha continuato Sorbillo -. Siamo molto dispiaciuti per quanto è accaduto alla persone che si sono sentite male. L’Asl sta facendo tutte le verifiche necessarie per venire a capo della vicenda”.

LEGGI ANCHE – Malore dopo pranzo da Sorbillo: 14 persone in ospedale

Errore involontario

“Potrebbe essere stato un calo di tensione. Non sappiamo se nella notte precedente possa essere saltata la corrente, arrecando danno ai prodotti che erano congelati”. “Noi stessi – aggiunge Gino Sorbillo – stiamo facendo delle indagini per capire cosa sia potuto accadere. Potrebbe essere stata colpa della provola affumicata contenuta nei crocchè: può capitare che la buccia della provola, quella scura per capirci, provochi problemi se ingerita”.

Accusato di montatura Gino Sorbillo si difende

“A me dispiace che qualcuno possa aver pensato, come accadde per la bomba, che abbia potuto causare volontariamente i malori, che abbia potuto sabotare le pietanze non so per quale motivo” ha concluso Sorbillo.