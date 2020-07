0 Facebook Polemica su Barbara D’Urso, il dettaglio nel video della conduttrice scatena gli attacchi Spettacolo 11 Luglio 2020 14:32 Di redazione 2'

Barbara D’urso continua a sperimentare ricette e a mostrarle ai suoi fan. Spunti per delle cene o aperitivi. Ricette gustose con alcuni scivoloni che hanno scatenato polemiche e ironia tra i follower. Soprattutto la conduttrice propone piatti leight che in realtà di leggero non hanno nulla. I fan esplodono: “E questa me la chiami cenetta leggera?”; “Teglia per 12 solo per lei”.

L’ultima ricetta di Barbara

Nelle ultime Storie che ha postato sul sul profilo Instagram, la bella conduttrice ha mostrato una succulenta parmigiana di melanzane. Fin qui tutto ok. Poi però Carmelita ha ripreso i contorni, una ricotta e il primo piatto, tutte cose che a detta sua, mangerà sola. I fan non ci credono e attaccano Barbara nei commenti.

PER CHI CUCINA LA CONDUTTRICE?

I fan ormai non hanno più dubbi che tutte queste ricette non siano riservate solo ed esclusivamente alla conduttrice. Barbara è molto riservata sulla sua vita privata e dichiara da tempo di non avere nessuno a farle compagnia nella vita. I sospetti però crescono sempre di più.

LE STRANE RICETTE DI BARBARA

La strana ricetta non è passata inosservata sui social e subito gli utenti si sono scatenati con commenti: “Bollire i pomodori secchi e una bestemmia“. Una dieta non proprio leggere e per alcuni neanche troppo gustosa.

I POST SU INSTAGRAM Visualizza questo post su Instagram Stasera cenetta leggera 😂😂😂 #foodporn #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 9 Lug 2020 alle ore 11:31 PDT

Ma i fan si sono scatenati sui social. Infatti sembrerebbe che il filmato in questione sia stato girato da qualcuno. Di conseguenza la ‘Regina Pop’ di Canale 5 non sarebbe da sola in casa come più volte affermato.