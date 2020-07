0 Facebook Lutto a Giugliano, mamma muore per un brutto male Cronaca 11 Luglio 2020 16:07 Di Verdiana Perrotta 1'

Lutto a Giugliano per la morte di Rosa Arrichiello. La donna, mamma di tre figli, ha lottato contro un brutto male per molto tempo ma purtroppo non è riuscita a sconfiggere la malattia. E’ sconvolta la comunità di Giugliano, la donna aveva 49 anni.

E’ venuta a mancare ieri, lasciando nello sconforto tutta la famiglia. Il marito Alberto e i figli Paolo, Armano e Rosanna, sono stati vicino alla donna per tutto il tempo della malattia. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia. “Non era così che doveva andare, come faccio a dimenticarti ora. Ti voglio bene Rosa buon viaggio”, scrive un’amica. Ciao Rosa Arrichiello per noi sei e resterai la nostra guerriera! Mancherai tanto”, è il commento dell’amica Eva.

Tutti ricordano Rosa con grande affetto, il suo sorriso resta vivo nei pensieri degli amici più cari. I funerali di Rosa sono stati celebrati stamattina, alle 10, presso la chiesa di Santa Sofia e in tanti hanno preso parte alla cerimonia funebre per darle l’ultimo saluto.