Alessia Marcuzzi zittisce tutti sulla relazione con Stefano, in vacanza con il marito Spettacolo 11 Luglio 2020

Il gossip che vede coinvolti Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco. In queste ultime settimane prima Stefano, poi Belen hanno parlato o rilasciato qualche dichiarazione smentendo le chiacchiere relative al triangolo amoroso. La Rodriguez ha spiegato che non ci sarebbe stato assolutamente nulla fra Stefano e Alessia: non ha scoperto niente di niente, e ha un legame d’amicizia profondo con la nota conduttrice.

Alessia Marcuzzi zittisce tutti

Alessia Marcuzzi è rimasta in silenzio, ha preferito non esporsi sperando che la situazione rientrasse e le voci si fermassero. Il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi, avrebbe reagito molto male, chiamando un avvocato.

La rabbia del marito

Sulla reazione di Paolo Calabresi Marconi un amico ha riferito: “Paolo è furibondo, vede soffrire la moglie e medita di rivolgersi agli avvocati. La crisi tra Alessia e il marito c’è ed è innegabile ma non è recente. Questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. La sorella di Paolo, Micaela, invece ha interrotto i rapporti social con Alessia”.

Al mare insieme dopo lo scandalo

La coppia Marcuzzi-Marconi non sta attraversando un buon periodo ma hanno sempre smentito di essere in crisi. Alessia ha deciso di rispondere a tutte le chiacchiere trascorrendo dei momenti di relax col marito, al mare, assieme alla figlia Mia.

Sulla sua pagina Instagram sono apparse delle Stories della conduttrice con il marito, per mettere a tacere tutti. Alessia e Paolo sono apparsi sorridenti e uniti, ma anche se un po’ provati dai rumors che li hanno investiti.