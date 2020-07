0 Facebook Lutto a Volla: muore Salvatore, proprietario di un rinomato ristorante Cronaca 11 Luglio 2020 10:44 Di redazione 1'

Volla piange la morte di un noto ristoratore della zona. Salvatore Guadagni, 46 anni, è deceduto improvvisamente, a causa di un infarto fulminante. Era conosciuto da tutti perché proprietario del ristorante “La Bulla”, molto apprezzato nella zona.

Salvatore era anche attivo in politica

Salvatore, era anche animatore del progetto “In Piazza”. Durante il periodo del lockdown si era divertito ad intrattenere in quanti lo seguivano con delle dirette su Facebook, nelle quali esaltava gli imprenditori a tener duro e ai politici di non girarsi dall’altra parte. Oltre alla sua carriera di imprenditore era anche molto impegnato in politica. Migliaia i messaggi sui social per ricordare un imprenditore di successo ma anche un uomo buono e sempre umile.

I funerali

Salvatore lascia una moglie e una figlia. Oggi alle ore 13 sarà allestita la camera ardente nella parrocchia Immacolata e San Michele, in via Filichito 46 a Volla. Alle ore 14 vi sarà la celebrazione,in forma privata.