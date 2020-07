0 Facebook Tabaccaio trovato in un pozza di sangue: tentativo di suicidio Cronaca 9 Luglio 2020 13:16 Di redazione 2'

Risolto sul misterioso ritrovamento avvenuto a Somma Vesuviana. L’uomo, che questa mattina è stato ritrovato in un apozza di sangue nella sua tabaccheria, ha tentato il suicidio. I medi hanno riscontrato due grossi tagli: ai polsi e alla gola. Giallo risolto per Tommaso Rea. Il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni passanti avevano notato le saracinesche chiuse ma senza catenacci.

L’uomo di 52 anni, è molto conosciuto nelal zona. Oltre a lavorare nella sua tabaccheria è segretario di una lista civica che sostiene la maggioranza del sindaco Salvatore Di Sarno. Al momennto Tommaso Rea è in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli e la situazione è molto garve, è in pericolo di vita.

Immediato l’arrivo dei soccorsi subito dopo la scoperta. I sanitari hanno trasportato con urgenza l’uomo all’ospedale del Mare. Le condizioni di Tommaso Rea sono apparse subito per la peridta di molto sangue a causa delle gravi ferite. Sui social è partita subito una catena di appelli per la donazione di sangue. Nel frattempo i carabinieri di Castello di Cisterna indagano sulla vicenda, per capire se si tratti di un’aggressione avvenuta durante una rapina o ci sia un’altra spiegazione.