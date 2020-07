0 Facebook Somma Vesuviana, uomo trovato in una pozza di sangue Cronaca 9 Luglio 2020 08:19 Di redazione 1'

Dramma a Somma Vesuviana. Tommaso Rea, 52 anni, tabaccaio famoso in città e segretario di “Svolta Popolare”, lista civica di maggioranza in città, è stato ritrovato ieri sera nel suo esercizio commerciale in un lago di sangue.

Immediato l’arrivo dei soccorsi subito dopo la scoperta. I sanitari hanno trasportato con urgenza l’uomo all’ospedale del Mare. Le condizioni di Tommaso Rea sono apparse subito gravi con ferita all’addome e al collo, a causa delle quali ha perso molto sangue. Sui social è partita subito una catena di appelli per la donazione di sangue.

Nel frattempo i carabinieri di Castello di Cisterna indagano sulla vicenda, per capire se si tratti di un’aggressione avvenuta durante una rapina o ci sia un’altra spiegazione.