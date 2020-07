0 Facebook Cosa ha detto Marco Vannini la sera in cui è stato ucciso, la fidanzata: “Basta” Cronaca 9 Luglio 2020 13:02 Di redazione 1'

Saranno cruciali nel processo bis per l’omicidio di Marco Vannini i due audio delle telefonate fatte al 118 la sera in cui è stato ucciso. Grazie a un team di esperti statunitensi, la Emme Team, sono state ripulite quelle due chiamate ed è possibile ascoltare ciò che ha detto il giovane ventenne, ma anche le persone presenti in bagno.

La telefonata in cui si sente Marco Vannini parlare

Marco dopo essere stato colpito ha ripetuto più volte: “Ti prego, basta mi fa male, portami il telefono”. Queste le parole di Vannini mentre Antonio Ciontoli parlava con l’operatrice del 118. A rispondere a quel grido d’aiuto è stata la sua fidanzata Martina che gli avrebbe detto: “Basta, basta“. La madre invece rispetto al telefono avrebbe risposto: “E’ giù”.

E potrebbero essere questi due audio a dimostrare come Marco stesse chiedendo aiuto. Due telefonate che saranno fondamentali nel processo bis di secondo grado, dopo che la Cassazione ha annullato le precedenti sentenze.