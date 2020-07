0 Facebook Dramma a Fontania, donna si sente male in acqua e muore Cronaca 9 Luglio 2020 13:25 Di redazione 1'

Tragedia questo giovedì mattina sulla spiaggia di Fontania a Gaeta, nella località di Serapo. Una donna è morta improvvisamente dopo essersi buttata a mare. Secondo quanto riportato dal Gazzettino del Golfo, la bagnante si è sentita male mentre era in acqua.

Donna muore in spiaggia a Gaeta

Alcune persone presenti, non appena hanno visto che la donna stava rischiando di annegare, sono intervenute e l’hanno trascinata a riva. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna.

Resta da chiarire la causa del decesso, potrebbe essersi trattato di una congestione o di un infarto improvviso. Sconvolti i bagnanti presenti che hanno visto morire sotto i loro occhi la donna.