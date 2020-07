0 Facebook Naya Rivera esce in barca con il figlio e scompare, trovato solo il bimbo Cronaca 9 Luglio 2020 16:10 Di Verdiana Perrotta 2'

Drammatica scomparsa. Naya Rivera, la famosa attrice statunintense nota per il suo ruolo di Santana Lopez nella serie tv ‘Glee‘ è scomparsa dopo una gita in barca sul lago Piru,, in California. La donna era in barca con il suo bambino di 4 anni. Le autorità della contea di Ventura hanno comunicato la notizia ai media.

L’attrice, 33 anni, aveva deciso di trascorrere la giornata in barca con i figlio. Dopo aver noleggiato l’imbarcazione si è allontanta. Secondo i piani sarebbe dovuta rientrare nel pomeriggio ma dal molo non vedendo rientrare la barca hanno dato l’allarme. Lo sceriffo ha subito dato il via alle ricerche e poco dopo è stata rintracciata l’imbarcazione con a bordo solo il figlio dell’attrice. Il piccolo era solo e illeso e alle domande delle autorità su dove fosse la mamma ha risposto che era andata a fare il bagno e non era ancora tornata.

Il piccolo Josey Hollis, nato nel 2015 dal matrimonio con Ryan Dorsey, era impaurito ed è stato subito portato a riva mentre è iniziata una battuta di ricerca per rintracciare la sua mamma. Purtroppo al momento no c’è ancora nessuna traccia della donna. I fan di tutto il mondo sono in ansia, Italia compresa,per Naya Rivera. Intanto continuano senza sosta le ricerche.