Nocera Inferiore, lutto in Polizia: Carmine muore dopo un malore Cronaca 9 Luglio 2020

Nocera Inferiore piange per la morte di Carmine De Caro, assistente capo del commissariato di polizia di Stato. L’uomo, come riportato da Il Mattino, è stato stroncato da un malore mentre tornava a casa.

Morto il poliziotto Carmine De Caro

La tragedia è avvenuta ieri mattina. Il poliziotto aveva 49 anni e lavorava al commissariato di via Falcone. Di ritorno dal turno, mentre ritornava a Bracigliano, dove risiedeva, nel primo pomeriggio, ha accusato un forte malore e si è accasciato nella sua auto dove ha perso i sensi.

Un passante ha notato la macchina e una volta scorto l’uomo all’interno ha allertato i soccorsi. I santiari sono immediatamente giunti sul posto ma purtroppo, per Carmine non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei medici era già morto. Ancora ignote le cause del decesso, anche se si crede sia stato un infarto a stroncarlo.

La notizia ha sconvolto la comunità di Bracigliano e di Nocera Inferiore. Il poliziotto lascia due figli. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio,presso la chiesa di San Giovanni Battista.