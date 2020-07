0 Facebook Relazione tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi: “Qualcuno della famiglia ha parlato” Spettacolo 7 Luglio 2020 18:29 Di redazione 1'

La notizia di una presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi ha fatto il giro di tutti i tabloid di gossip. Chiaramente si tratta solo di una voce lanciata da Dagospia, che fino ad ora ha trovato solo la smentita da parte dei diretti interessati.

Stefano ed Alessia, relazione clandestina?

A commentare la notizia è stato Giovanni Ciacci durante il programma Oggi Mattina. Il noto coreografo, parlando della notizia di gossip dell’estate, ha detto che a parer suo se Dagospia ha riportato una simile cosa, potrebbe aver parlato con qualcuno delle famiglie dei rispettivi interessati, dunque, di Stefano, Belen o Alessia.

“Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito”, queste le parole di Ciacci. Il coreografo ha poi insistito, dicendo: “È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato”. Le sue parole a molti sono apparse come una conferma a quest’indiscrezione.