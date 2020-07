0 Facebook Lutto per Claudia Galanti, morto il padre: “E’ mancato improvvisamente, un grande dolore” Spettacolo 1 Luglio 2020 17:44 Di redazione 1'

Claudia Galanti subisce un’altra perdita nella sua vita. E’ morto il padre che viveva in Uruguay, a dare la triste notizia è stato il settimanale Chi, che ha spiegato come la show girl l’abbia saputo mentre stava lavorando.

Claudia Galanti ha perso il padre

La Galanti ha perso la sua terza figlia di pochi mesi nel 2014, la piccola è deceduta per soffocamento in culla mentre era in casa con il padre. Adesso la show girl ed ex modella si trova a dover affrontare una grande perdita.

Il padre è deceduto improvvisamente: “E’ mancato improvvisamente, stava lavorando ad un progetto di cucina ed è arrivato il grande dolore”, queste le parole comparse sul sopracitato settimanale. Tanti i messaggi di condoglianze sui social per Claudia Galanti.