Schianto auto-moto, Emanuele non ce l'ha fatta: il 41enne è deceduto Il dramma in Campania. La vittima era originaria di Sant'Antimo. Lo schianto in autostrada, la corsa in ospedale e i giorni d'agonia Cronaca 1 Luglio 2020

La triste notizia ha sconvolto la comunità di Sant’Antimo (località dell’area Nord in provincia di Napoli). Purtroppo Emanuele D’Agostino, il centauro coinvolto in un grave incidente avvenuto in autostrada, non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Il 41enne, come riportato da Ottopagine, era ricoverato da un paio di giorni in ospedale. Le sue condizioni di salute, dopo il sinistro, erano critiche. Lo schianto tra la sua motocicletta e un’automobile è accaduto sull’A16 Napoli-Canosa.

Lo scontro c’è stato all’altezza di Baiano. Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Continuano gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine volte a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.