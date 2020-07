0 Facebook Serpenti ad Afragola, i rettili ‘invadono’ il rione: scatta l’allarme Serpenti ad Afragola. Il fenomeno denunciato dai residenti del rione delle Salicelle Cronaca 1 Luglio 2020 17:56 Di redazione 1'

Sarà il caldo torrido e il clima estiva ma alcuni ‘ospiti’ non graditi hanno fatto visita ad un complesso residenziale di Afragola. Nel noto rione Salicelle della località dell’area Nord in provincia di Napoli sono stati visti dei serpenti.

Tante le segnalazioni dei residenti fatte alla redazione di NanoTv che ha poi riportato la notizia. Il portale di informazione ha anche ricevuto foto e video che testimonierebbero l”invasione’ dei rettili nel rione.

Serpenti ad Afragola

Il complesso residenziale, come denunciato da molti cittadini, sarebbe vittima di degrado e abbandono. Il comune non riuscirebbe neanche a garantire la cura del verde. I serpenti potrebbero essere molto pericolosi per i bambini che vivono nel rione.