Jasmine Carrisi entra anche lei nel mondo della musica. La figlia di Al Bano, infatti, ha da poco pubblicato il suo singolo “Ego”. In un’intervista al Corriere della Sera, però, ha rivelato che lei e il padre proprio non condividono i gusti musicali.

Jasmine la figlia di Al Bano racconta il rapporto con il padre

La bella figlia di Al Bano ha raccontato che il padre spesso prova a farle ascoltare la sua musica, ma lei non vuole: “Lui vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”.

Poi ha detto che così come lei non preferisce ascoltare il suo genere musicale, anche Al Bano con qualche rapper avrebbe difficoltà: “Ci provo a fargliela ascoltare, qualche rapper gli piace ma i testi che parlano di droga e alcol lo spaventano”. Ad ogni modo ha tutto il sostegno del padre, così come della madre Loredana Lecciso e di tutti i suoi fratelli.