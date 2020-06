0 Facebook Gossip su presunto flirt di De Martino, è bufera: “Solidarietà alla giovane madre napoletana” News 28 Giugno 2020 19:44 Di redazione 2'

Nelle ultime ore è circolato un gossip su un presunto nuovo flirt di Stefano De Martino con una ballerina di Made in Sud. Voce riportata anche da questo giornale con tanto di smentita da parte dello staff del ballerino. Sulla vicenda si è però acceso un dibattito in cui è intervenuto anche Gianni Simioli che, con un post, ha espresso tutta la sua solidarietà a questa persona, vittima in queste ore di indiscrezioni che non la riguarderebbero, oltre che di attacchi sul web.

Chi è la ragazza del presunto flirt con De Martino

La ragazza, una ballerina che ha lasciato il programma dopo aver avuto un bambino dal suo compagno, aveva già espresso la sua indignazione dinanzi a questa voce falsa, rendendo privato il suo profilo social poco dopo per evitare di imbattersi nella ferocia degli haters: “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”. Adesso il conduttore della Radiazza, chiaramente senza fare nomi, le ha dato tutto il suo sostegno, offrendole spazio nel suo programma qualora voglia raccontare la sua verità.

“Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale.

Un sito , diretto da una paladina del rispetto e del deontologicamente corretto ma solo quando si tratta di cose sue , ha fatto nome e cognome della presunta “amante” napoletana di Stefano.

Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo.

Questa ragazza, sempre lei, in questo momento ci sta davvero molto male e mi dicono amici comuni è davvero disperata. Non frequenta certi studi tv da 3 anni e adesso , grazie alla succitata paladina delle donne, rischia di veder crollare il suo progetto di vita privata.

Voglio esprimere la mia e nostra , #laradiazza Radio Marte, solidarietà. Se hai bisogno di urlare forte il tuo sdegno e la tua verità siamo qui”, questo il post di Gianni Simioli.

Da parte dello staff di De Martino la notizia era già stata ampiamente smentita

Il post di Gianni Simioli