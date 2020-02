0 Facebook Jasmine Carrisi a Vieni da Me: “Da piccola mi sentivo diversa, ora non mi importa più niente” Spettacolo 22 Febbraio 2020 13:07 Di redazione 1'

Jasmine Carrisi, ospite del programma condotto da Caterina Balivo, Vieni da Me, ha parlato della sua infanzia e di come sia stato difficile essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. L’attenzione mediatica è stata forte fin da quando andava a scuola e questa cosa, inizialmente, la faceva soffrire molto.

“Quando ero più piccolina volevo una famiglia normale, era un po’ più difficile, lo sentivo molto a scuola. Con il passare degli anni mi sono resa conto che non è qualcosa di negativo, anzi. A scuola mi facevano sentire diversa, anche le persone che mi vedevano per strada in città”, queste le sue parole.

Ma adesso le cose sono cambiate, la figlia di Al Bano, infatti, è cresciuta e ha imparato a fare convivere con la notorietà dei suoi genitori e dunque, anche la sua: “Ora non mi importa più delle critiche. Forse si sentono inferiori, mi dicono che sono ‘rifatta’ e che sono ‘figlia di papà’. Mi interessa solo il giudizio di poche persone“.