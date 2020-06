0 Facebook Incidente a Marano, cade dallo scooter e batte la testa: morto un giovane di 14 anni Cronaca 28 Giugno 2020 20:29 Di redazione 1'

Domenica di incidenti quella che si accinge a concludersi. Dopo il violento impatto sull’Asse Mediano, in cui ha perso la vita un giovane padre originario di Caivano, un altro schianto è avvenuto a Marano. Coinvolto nell’incidente un giovane di 14 anni che ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Giovane di 14 anni muore a Marano dopo un incidente

Il giovane di 14 anni era a bordo del suo motorino tra via Merolla e corso Europa con un amico quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto sull’asfalto, sbattendo violentemente la testa. Sembrerebbe che il ragazzo non indossasse il casco.

Il quattordicenne è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giugliano dove è giunto in condizioni gravissime ed è morto poco dopo il suo arrivo. Ferito anche l’amico di 15 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, da chiarire la dinamica dell’accaduto.