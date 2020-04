0 Facebook Filippo Nardi chiarisce la sua relazione con Barbara D’Urso: “Come compagna la trovo non facilissima” Spettacolo 13 Aprile 2020 19:22 Di redazione 2'

Si è parlato per molto tempo di una presunta relazione tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi. Da quando entrambi hanno pubblicato foto che li ritraevano assieme in Toscana, si era cominciato a credere che tra di loro ci fosse qualcosa.

Filippo Nardi parla di nuovo di Barbara D’Urso

Poi alcune dichiarazioni di Filippo Nardi avevano gettato benzina sul fuoco. Adesso è un’altra volta l’ex concorrente del Grande Fratello a tornare a parlare della sua relazione con Barbara D’Urso. Questa volta ha smentito un rapporto sentimentale, spiegando che sono due ottimi amici.

In un’intervista su Radio Radio ha detto: “Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo non nostro insieme. Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare… Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”.

Dunque, stando a quanto dice Nardi tra di loro c’è solo amicizia e addirittura sarebbe felice se la D’Urso incontrasse un compagno.