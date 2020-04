0 Facebook Coronavirus, controlli nel Napoletano, fermato in bici: “Sono uscito perché ho litigato con mia moglie” News 13 Aprile 2020 19:40 Di redazione 1'

In queste giornate di Pasqua e Pasquetta sono continuati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio campano. Gli agenti della Questura di Napoli hanno multato diverse persone nell’ambito del presidio nelle varie zone.

Controlli nel Napoletano

Un uomo è stato fermato ad Acerra mentre percorreva via Fondola in bici e alle forze dell’ordine ha dichiarato di essere uscito perché aveva litigato con la moglie, così partendo da piazza Masaniello a Napoli è arrivato nel comune limitrofe.

A San Giorgio a Cremano, invece, due coppie sempre provenienti da Napoli hanno affermato di voler andare a pranzo dai parenti per mangiare insieme la pastiera. Sempre ad Acerra, in corso Italia, un uomo a bordo della propria autovettura si stava recando presso un centro commerciale ad Afragola per comprare delle sigarette. A Napoli, poi, in corso Marianella i poliziotti hanno fermato due giovani che hanno dichiarato di essere usciti da casa per fumare uno spinello.