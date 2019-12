0 Facebook Barbara D’Urso e Filippo Nardi assieme? “Voglio vivere con la donna che amo” Spettacolo 18 Dicembre 2019 12:00 Di redazione 2'

Barbara D’Urso e Filippo Nardi farebbero coppia fissa. Questo è ciò che si evince da una recente intervista dell’ex gieffino per il settimanale Nuovo. Stando alle sue parole, dunque, il flirt di cui si discute da tempo, sarebbe certo.

Galeotta sarebbe stata una vacanza trascorsa assieme l’estate scorsa in Toscana. Fu la stessa Barbara a condividere uno scatto che li ritraeva assieme, parlando però di amicizia. Oggi Nardi è tornato a parlare della loro relazione: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”.

Si è poi sbilanciato, dicendo di voler andare a convivere con lei, facendo intendere di essere innamorato: “Voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. È sbiancata e mi ha detto ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo. Sentimenti a parte, vorrei fare un programma insieme a lei in giro per tutta Italia, facendo emergere ancora di più tutta la sua umanità. Mi piacerebbe che per una volta fosse protagonista di un programma dedicato a lei”.

Sono dichiarazioni importanti quelle di Filippo Nardi e lascerebbero intendere che la relazione c’è ed è anche importante. Adesso bisognerà capire quale sarà la risposta della D’Urso, se finalmente sceglierà di uscire allo scoperto. Staremo a vedere.