Coronavirus in Italia, il bollettino: "I pazienti positivi oggi sono 1363, 566 decessi nelle ultime 24 ore" Cronaca 13 Aprile 2020

Si è tenuta alle 18 la conferenza stampa della Protezione civile in cui si fa il punto sulla situazione dei contagi in Italia. Sono ad oggi 159.516 i pazienti contagiati dal coronavirus in Italia da inizio crisi.

I positivi al Coronavirus oggi in Italia

I positivi al coronavirus oggi in Italia sono 103.616, 1.363 in più rispetto a ieri. Sono stati 1.046.910 i tamponi effettuati. Sono 20.465 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 566 nelle ultime 24 ore. Sono 1224 le persone guarite nelle ultime 24 ore in Italia dopo essere risultate positive al coronavirus. Il totale è di 35.435.

Sono 3260 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia e risultate positive al coronavirus. Un decremento rispetto a ieri di 83 unità. Crescono invece, seppur di poco, i ricoverati con sintomi che passano da 27.847 a 28.023.

Delle 159.516 persone contagiate dal coronavirus, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in piu’ di ieri, 72.333 si trovano in isolamento domiciliare e 3.260 in terapia intensiva, 83 in meno di ieri. Si tratta del settimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva ma dopo alcuni giorni tornano a salire i ricoveri. Siamo ancora in fase uno, non c’e’ dubbio.

“Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi”. E’ la precisazione di Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile.