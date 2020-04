0 Facebook Coronavirus, il Premier Conte: “Restrizioni prolungate fino al 3 maggio” L'annuncio del Presidente del Consiglio durante l'ultima conferenza stampa. "Dal 14 aprile aperte librerie e cartolibrerie" Politica 10 Aprile 2020 19:40 Di redazione 1'

È ufficiale la decisione presa dal Governo in merito alla proroga delle misure anti-coronavirus. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che la curva dei contagi scende e questo è un dato incoraggiante.

Ma la guardia deve restare alta per questo motivo le norme attualmente in vigore resteranno attive fino al 3 maggio. La scelta è stata presa in accordo con il Comitato tecnico scientifico e le categorie di settore.

Conte ha confermato che queste disposizioni sono valide anche per le attività produttive. Tuttavia dal 14 aprile apriranno librerie, cartolibrerie, negozi per neonati, e le attività boschive. Il Premier si è detto fiducioso in merito alla Fase 2, ovvero quella di convivenza con il covid19.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito che proprio ora i cittadini non possono mollare. Conte ha anche promesso che il Governo avrà molta attenzione sull’ipotesi di anticipare l’apertura di altre attività produttive.