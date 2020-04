0 Facebook Anche Gigi D’Alessio canta Fratelli del mondo, il testo cinese dedicato a tutti i medici del mondo Spettacolo 13 Aprile 2020 16:10 Di redazione 2'

C’è anche Gigi D’Alessio tra i sei cantanti italiani che cantano “Fratelli del mondo“, una canzone cinese dedicata a tutti i medici del mondo. Il testo, presentato da Radio Italia, in occasione della giornata di Pasqua è un vero e proprio inno a tutte le persone impegnate in questo momento nella battaglia del Coronavirus.

Fratelli del mondo, la musica italiana si unisce a quella cinese per sostenere i medici

Si legge dal sito di Radio Italia: “È la prima volta che così tanti cantanti italiani famosi presentano insieme una canzone cinese non a scopo di lucro ed è anche la prima volta che ciò accade nei circoli musicali di Cina e Italia. “Fratelli del mondo” è uno dei risultati della cooperazione tra China Media Group e Radio Italia in occasione del 50esimo anniversario dello stabilimento di relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Il brano “Fratelli del mondo” (edizionespecialeinlinguaitaliana) sarà lanciato in tutta Italia attraverso le frequenze radio, il canale televisivo e le piattaforme new media di Radio Italia e sul sito “Giornale Online” il giorno di Pasqua (12 aprile). Verrà, inoltre, diffuso attraverso l’app Cinitalia, i canali televisivi e le altre piattaforme new media del China Media Group”.

Orgoglioso di aver partecipato a quest’iniziativa Gigi D’Alessio che ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video della canzone con il commento: “Sono contento e orgoglioso di aver cantato “Fratelli del mondo”, un inno ai legami fra i popoli dedicato a tutti i medici e gli infermieri che stanno combattendo contro il Coronavirus, gli “angeli bianchi” che stanno salvando vite in Cina, in Italia e in tutto il pianeta. “Fratelli del mondo” è un gesto di amicizia e vicinanza fra Italia e Cina: per la prima volta, grazie a Chinitalia – China Medi Group e Radio Italia solomusicaitaliana, un gruppo di artisti italiani ha cantato una canzone scritta e prodotta con colleghi cinesi”.

Il video pubblicato da Gigi D’Alessio