Coronavirus, in Italia oltre 17mila morti: 604 in un giorno

Sale a 135.586 il numero di casi totali di coronavirus in Italia, un aumento di 3.039 su ieri. Si conferma dunque il trend in calo, visto che ieri l’aumento era stato di 3.599 unita’ e domenica addirittura di 4.316. Sono i numeri forniti dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

In un giorno si contano 604 decessi (ieri erano stati 636), mentre i guariti aumentano di 1.555 (ieri di 1.022), il secondo valore piu’ alto di sempre. Per questo il numero delle persone attualmente malate aumenta solo di 880 unita’, contro le 1.941 di ieri: l’incremento piu’ basso dal 10 marzo. Ma spicca in particolare il dato dei ricoveri, gia’ in flessione da giorni. Oggi si registrano 258 ricoverati con sintomi in meno (ieri erano aumentati di 27) e ben 106 ricoverati in terapia intensiva in meno (anche ieri erano diminuiti, di 79). In totale, sono 94.067 le persone attualmente positive, 17.127 i decessi, 24.392 i guariti.