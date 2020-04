0 Facebook Dramma ad Aversa, detenuto si toglie la vita: ennesimo suicidio in carcere La tragedia proprio nei giorni in cui l'emergenza causata dal coronavirus è scoppiata nei penitenziari Cronaca 7 Aprile 2020 18:59 Di redazione 1'

Ancora un morto dietro le sbarre. Ancora un suicidio. La vittima, un 32enne di origini rumene, si è impiccato nel carcere di Aversa. Il giovane sarebbe stato libero a novembre. La triste notizia è stata riportata da ECaserta.

“Non faceva colloqui, non aveva mai avuto sanzioni disciplinari e i suoi compagni di cella non si sono resi conto di questo gesto disperato“, ha dichiarato Samuele Ciambriello, Garante per i diritti dei detenuti della Regione Campania.

Ciambriello ha anche denunciato l’inferno che c’è dentro i penitenziari. Uno scenario di degrado, abbandono, mala sanità, insicurezza e sovraffollamento che colpisce detenuti e agenti della Polizia penitenziaria.