Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al decreto legge sulla scuola. Tutti ammessi automaticamente all’esame di maturità. A prescindere che le scuole riaprano prima o dopo il 18 maggio: la data spartiacque scelta dal governo per la previsione di due scenari operativi. Sul voto peserà’ l’esito delle attività della didattica a distanza inaugurata in queste settimane per fra fronte immediato all’emergenza da Coronavirus e che per il prossimo anno diventa obbligatoria.

Nel caso l’attività in presenza non riprenda entro il 18 maggio, quindi, gli esami di maturità saranno online, con sola prova orale e commissione interna per valutare. Per la terza media, niente esame ma solo una tesina da valutare insieme ai voti dell’anno scolastico. Per gli altri studenti la promozione con la possibilità di recuperare l’anno prossimo le eventuali insufficienze.

Sempre secondo quanto prevede la bozza, è possibile la conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per l’attuale anno scolastico.

Fermo restando “i limiti e le restrizioni” sullo svolgimento di tutte le prove stabilite dalle procedure concorsuali, durante lo stato di emergenza, il Ministero dell’istruzione può bandire i concorsi per l’assunzione di personale docente ed educativo per i quali possegga possiede le necessarie autorizzazioni, prevede la bozza.

Via libera, intanto, sempre dal Cdm alle assunzioni chieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti liberati nell’estate del 2019 da quota 100. Si attua una norma inserita nel decreto scuola approvato in autunno, voluta dalla ministra Lucia Azzolina. Si tratta di 4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle graduatorie ad esaurimento, che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione.