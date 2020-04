0 Facebook Covid19, Giuseppe Conte: “Liquidità alle imprese per 400 miliardi di euro” Le misure varate dal Governo attraverso la disposizione dell'ultimo Decreto Economia 6 Aprile 2020 20:39 Di redazione 2'

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la firma di un nuovo Decreto volto a dare liquidità immediata alle imprese italiane. 200 miliardi di euro sono stati stanziati per l’economia interna, altri 200 miliardi sono state rese disponibili per l’export.

In totale si è trattato di una manovra da 400 miliardi di euro. Previsto un fondo di garanzia per il quale sarà lo Stato a fare da garante. In questo modo i tempi di erogazione dovrebbero diventare più rapidi. Le piattaforme previste sono le solite.

Le operazioni saranno svolta tramite Fondo Centrale di Garanzia (FCG) e il SACE, sistema facente parte della Cassa Depositi e Prestiti. Disposti anche sospensioni fiscali e contributive valide per i mesi di aprile e maggio. Ci saranno degli obblighi di trasparenza finanziaria.

Tra questi, una severa attenzione rispetto alla Goden Power, ovvero un argine ad acquisizioni finanziarie ostili e che superino il 10% di azionariato di una società italiana. I settori strategici sono: energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza, alimentari, robotica, intelligenza artificiale.

“È la manovra più ambiziosa dal dopoguerra. Vinceremo la sfida e torneremo più forti di prima“, ha detto Conte.