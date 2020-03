0 Facebook Dal tutorial per le mascherine, alle ‘Sette’, alla collaborazione istituzionale. De Luca: “Vinceremo questa guerra” Il Governatore ha fatto il punto della situazione spiegando lo scambio di comunicazione con il Governo. "Picco agli inizi di aprile'" Politica 27 Marzo 2020 15:44 Di redazione 2'

Un’altra diretta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Governatore ha spiegato ai cittadini e ai tantissimi utenti collegati alla sua pagina Facebook quello che sta accadendo rispetto all’emergenza causata dal coronavirus.

De Luca ha spiegato che il suo ultimo messaggio rivolto al Governo non aveva l’obiettivo di scatenare allarmismi ma solo spirito di collaborazione istituzionale. Dopo aver illustrato l’uso delle mascherine rispetto alla loro tipologia, De Luca ha invitato tutti a credere solo a fonti ufficiali.

Dopo essersi schierato contro sciacalli, propagatori di fake news e porta secce, De Luca ha mostrato le previsioni in merito ai contagi e ai ricoveri, indicando come periodo del picco la prima settimana di aprile.

“Vinceremo questa guerra“, se tutto andrà come previsto comprese le forniture sanitarie richieste e la costruzione dei posti letti previsti. Invece, rispetto alle segnalazioni su spazi, immobili e ospedali da aprire o utilizzare come aree covid19, De Luca è stato altrettanto chiaro: “Grazie per le segnalazioni, ma secondo voi se avessimo avuto a disposizione strutture idonee non le avremmo sfruttate? Abbiamo fatto un censimento completo insieme al demanio per individuare le aree adatte a ciò che serve“.

Infine il capitolo tamponi, modalità e spiegazioni sulla strategia che la Regione ha in mente e sta attuando. Con la consapevolezza che non è questo che risolverà il problema, nonostante l’0assicurazione che, “ci vorranno 24 ore per l’esito dei test e abbiamo comprato un milione di kit“. L’obiettivo primario è la tutela del personale sanitario e di altri settori più esposti al contatto con il pubblico.