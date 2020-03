0 Facebook Vincenzo De Luca parla del picco in diretta: “Pronti per arrivo tsunami primi giorni di aprile” News 27 Marzo 2020 17:02 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca nella sua ultima diretta Facebook ha parlato anche del picco di contagi in Campania. Ha spiegato con un algoritmo quali sono le previsioni dei prossimi giorni, rispetto alle persone contagiate e al numero di ricoveri in ospedale.

“Fino alle 11 di ieri sera, credo eravamo a 80-85 contagi poi verso mezzanotte sono arrivati i dati dei tamponi fatti nella casa per anziani di Sant’Anastasia con 52 casi e siamo arrivati a 135 – spiega – la proiezione dell’algoritmo viene aggiornata ogni due giorni. Tra il 26 e il 27 marzo l’algoritmo prevedeva 1426 contagi, registrati 1454. Se non avessimo avuto i 52 della casa per anziani, eravamo 30 unita’ sotto previsione. L’algoritmo prevedeva 388 ricoveri ordinari, siamo un po’ sopra e 173 ricoveri in terapia intensiva, qui stiamo molto al di sotto, 73 in meno“.

Ed ancora, si prevede “Per domenica 1721 contagi, 223 domande di ricoveri in terapia intensiva, 493 ricoveri in ospedale, e’ chiaro che siamo totalmente concentrati su questi numeri“. “Cerchiamo di lavorare una settimana prima per essere pronti ai numeri per la settimana successiva – ha concluso – governiamo il problema se abbiamo la capacita’ di prevedere”

In base alle previsioni della Regione, ci si aspetta di raggiungere: “Verso il 3-5 aprile una situazione piatta – spiega De Luca – con un incremento ogni giorno di 80/100 contagi, ma non di più. Se arriviamo a questo dato stabile, dopo una settimana comincerà la curva discendente“. Il governatore assicura che in Campania: “Non succederà quanto sta accadendo a Bergamo e a Brescia. Abbiamo una valvola di sicurezza per non lasciare abbandonato nessuno che abbia una patologia grave e abbiamo fatto un accordo con le strutture private per 3mila posti di degenza, ci siamo preoccupati di avere una valvola di sfogo quando avremo il picco“.