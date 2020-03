0 Facebook Barbara D’Urso scoppia in lacrime in diretta, storia di un anziano napoletano: “Voglio dire davvero grazie” Spettacolo 27 Marzo 2020 15:34 Di redazione 2'

Barbara D’Urso continua la sua programmazione di Pomeriggio Cinque, dove sta dando ampio spazio all’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro Paese. Dà informazioni sui metodi di comportamento, fa il punto della situazione contagi, ma racconta anche storie di grande umanità.

La storia del signor Giuseppe da Napoli

Una di queste l’ha colpita molto e ha come protagonista il signor Giuseppe, anziano napoletano di 83 anni, che non ha mangiato per giorni, perché impossibilitato a uscire a causa dell’emergenza, ma anche per problemi economici. “Non ho mangiato per giorni, non potevo uscire essendo a rischio per il coronavirus e non avevo neanche i soldi. Dopo alcuni giorni senza mangiare, ho chiamato i carabienieri che mi hanno aiutato”, questo il racconto.

Le lacrime di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

A queste parole Barbara D’Urso non ha resistito e ha pianto, poi ha colto l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine, che oltre alle attività di controllo, si stanno muovendo anche per supportare chi, come il signor Giuseppe, non può uscire per andare a fare la spesa: “Grazie per aver preso l’impegno di aiutare Giuseppe. Grazie a tutte le forze dell’ordine”.