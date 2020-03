0 Facebook Coronavirus, cambia il modulo per uscire di casa: la nuova autocertificazione Il nuovo modulo disponibile sul sito del Ministero degli Interni. La stretta per chi è in quarantena News 17 Marzo 2020 12:51 Di redazione 1'

Il Governo ha posto una modifica al modulo relativo all’autocertificazione valida per motivare gli spostamenti in questa fase di isolamento causata dal coronavirus. Il nuovo documento è disponibile sul sito del Ministero degli Interni.

Il modulo serve ai cittadini per dimostrare alle forze dell’ordine, in caso di eventuale controllo, che lo spostamento è motivato da ragioni di necessità. Al modulo è stata aggiunta una voce che servirà a dimostrare di non essere stati sottoposti agli obblighi di quarantena.

L’autocertificazione dovrà essere controfirmata dal cittadino e dalle forze dell’ordine al momento del controllo, in modo tale da evitare che si debbano allegare documenti di identità. C’è lil divieto assoluto di uscire per chi ha avuto l’obbligo di quarantena.