E’ una delle vittime più giovani per Coronavirus. Si chiamava Fabrizio Marchetti ed è deceduto a Nova Milanese pochi giorni dopo il suo ricovero in ospedale. Rientrato da un viaggio a Cuba mesi fa, aveva avuto alcuni problemi di salute, tra cui un dolore alla gamba dovuto a un’infezione.

Poi aveva avuto altre patologie che gli avevano provocato un abbassamento delle difese immunitarie. Una settimana fa era comparsa la febbre, trasportato all’ospedale, l’esito del tampone era positivo.

Dolore per la morte di Fabrizio Marchetti

In un primo momento sembrava che Fabrizio si stesse riprendendo, poi le sue condizioni sono precipitate ed è arrivato il decesso. Non ce l’ha fatta Fabrizio, giovane stimato e amato da tutti. La famiglia è stata messa in quarantena non appena si è saputo l’esito del tampone. Dolore a Nova Milanese per la scomparsa del trentaduenne, tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici, che non potranno nemmeno dargli l’ultimo saluto.