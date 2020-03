0 Facebook Coronavirus in Campania, positivo un altro consulente di Vincenzo De Luca Cronaca 18 Marzo 2020 21:52 Di redazione 1'

Un altro caso di positività al Coronavirus nell’entourage di Vincenzo De Luca. Dopo il collaboratore esterno, anche un’altra persona è stata sottoposta al tampone e ha dato esito positivo.

Chi è il consulente di Vincenzo De Luca positivo al Coronavirus

Si tratta di Nicola Caputo, ex parlamentare del Pd. Consigliere delegato all’Agricoltura del presidente della Regione, ha contratto il Coronavirus. E’ stato immediatamente avviato il protocollo e sono state contattate le persone vicine a lui.

Per ora non si sa da quanto tempo non incontrasse Vincenzo De Luca.