Papa Francesco nella giornata di domenica ha lasciato il Vaticano per qualche ora e in forma privata si è concesso una passeggiata per le strade di Roma deserte. Si è diretto prima nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per fare una preghiera alla Vergine Salus populi Romani, poi ha percorso via Del Corso e ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso.

Papa Francesco lascia il Vaticano per pregare per la fine della pandemia

Un momento di raccoglimento, quello del Santo Padre, in cui ha pregato per la fine della pandemia. A rendere noto quello che è stato quasi un pellegrinaggio del papa, è stato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’immagine che ritrae il Santo Padre, mentre con l’aria affranta cammina per una Roma insolitamente deserta, ha fatto il giro del mondo.

La preghiera di Papa Francesco

E’ diventata la foto della speranza per tutte le popolazioni colpite dall’emergenza Coronavirus. E il Santo Padre ha pregato affinché il mondo riesca a superare al più presto questa pandemia, un pensiero è andato poi a tutti i malati e alle loro famiglie, che in questo momento stanno combattendo una battaglia.