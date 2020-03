0 Facebook Francesco, immobile in un letto, non può fare riabilitazione per emergenza Coronavirus, la moglie: “Aiutatemi” Cronaca 16 Marzo 2020 09:35 Di redazione 3'

Il dramma di Francesco Merola, istruttore salernitano, immobile in un letto di ospedale a causa di un’infezione batterica al midollo spinale che l’ha reso paralitico, è finito a Le Iene. E’ stata la moglie a chiedere al programma di poter lanciare un appello per aiutare il marito a camminare di nuovo.

Cosa è successo a Francesco Merola

A causa dell’emergenza Coronavirus che sta vivendo il mondo intero, nessun centro di riabilitazione accetta Francesco. Così l’istruttore di fitness, 35 anni e padre di tre bambine, rischia di non tornare mai più a camminare. Perché come ha spiegato la moglie, più passa il tempo, più le possibilità si affievoliscono.

“Mio marito ha 35 anni, è rimasto paralizzato e ora, con l’emergenza coronavirus, è bloccato a Napoli senza poter fare la riabilitazione per lui fondamentale e senza poter vedere le tre figlie. Nessuna struttura riceve più nuovi pazienti, aiutateci a trovare un posto. Più passa il tempo, più può peggiorare!” , questo l’inizio del lungo appello della moglie di Francesco.

L’appello della moglie di Francesco Merola

“Aiutate mio marito Francesco a guarire e a tornare a casa dalle sue tre bimbe”. Francesco era un ragazzo che godeva di perfetta salute, poi dopo Natale aveva iniziato ad avere qualche disturbo, dall’influenza si è passati al tremore alle gambe e infine la diagnosi, un batterio gli aveva paralizzato tutti e quattro gli arti. La moglie ogni giorno fa 400 km in auto per poterlo vedere perlomeno un’ora.

Ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva al Monaldi di Napoli, Francesco è stato messo in coma farmacologico per un periodo: “Mentre cercano in ogni modo di capire cosa lo abbia ridotto in quel modo. Al risveglio dal coma Francesco è ancora paralizzato, vigile ma attaccato al respiratore. Gli hanno fatto una tracheotomia, per stabilizzarlo. Dicono che è un miracolato, ma che adesso però dovrebbe poter fare riabilitazione in qualche centro specializzato.”

E proprio mentre si stava per disporre il suo trasferimento, è arrivata l’emergenza Coronavirus che ha bloccato tutto. “Nessuno più lo accetta perché i ricoveri sono chiusi e più si allontana la riabilitazione, più sarà difficile e lungo per lui il ritorno alla normalità. Francesco così non può guarire e non può tornare a casa dalle sue amate bambine. Hanno dodici, sette e tre anni e ogni giorno mi chiedono quando potranno finalmente riabbracciare papà… Uno strazio!”. Le Iene hanno accolto l’appello della moglie di Francesco, adesso la speranza è che qualcuno si faccia avanti per aiutare questa famiglia.

Per vedere il video de Le Iene, clicca qui.