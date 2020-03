0 Facebook Emergenza Coronavirus in Campania, contagi salgono a 400: l’ultimo aggiornamento Cronaca 15 Marzo 2020 23:11 Di redazione 1'

Sale ancora il bilancio dei contagi da Coronavirus in Campania. A comunicarlo è l’ultimo bollettino pubblicato dall’Unità Speciale della Protezione Civile della Campania. Sono i casi positivi.

Il numero di conati in Campania, la comunicazione della Protezione Civile

Si legge dal bollettino: “Dal pomeriggio odierno sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 37 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l’ospedale Moscati 29 tamponi di cui 12 risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 50 si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. A questi si aggiungono i 17 tamponi positivi si stamattina per un totale odierno di 67 contagiati. Totali positivi in Campania: 400“.

