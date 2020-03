0 Facebook Primo decesso per Coronavirus a Pozzuoli, morta un’anziana signora Cronaca 15 Marzo 2020 15:56 Di redazione 1'

C’è un primo decesso per Coronavirus nel comune di Pozzuoli. A riportare la notizia è l’agenzia ANSA. Un’anziana donna, di cui non è stata resa nota l’età, è morta poco dopo il suo ricovero in ospedale.

La donna era stata trasportata in ospedale per un altro motivo, aveva avuto un incidente domestico. Giunta al pronto soccorso, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, era già in cura per una brutta bronchite. Sottoposta al tampone, era risultata positiva al Coronavirus.

L’anziana signora è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. L’intera famiglia della donna, residente a Napoli, è stata sottoposta al tampone ed è attualmente in quarantena.

