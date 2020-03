0 Facebook Incidente domestico nel Casertano: cade dalle scale e muore Cronaca 15 Marzo 2020 22:17 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un uomo è deceduto all’interno della sua abitazione a causa di un terribile incidente domestico.

L’uomo, 82 anni, era in casa sua quando è caduto dalle scale, facendo un volo di all’incirca due metri. Immediato l’arrivo del 118 sul posto, ma quando i sanitari hanno provato a soccorrerlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Giunti sul posto anche i carabinieri della caserma locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sconvolti i familiari della vittima, così come i vicini, non appena hanno appreso questa disgrazia.